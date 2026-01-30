Freund (ds Bayern Monaco): “Il periodo di Goretzka nel club si concluderà in estate”

30/01/2026 | 10:40:59

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, ha parlato in conferenza stampa delle voci su Goretzka. Queste le sue parole:

“Abbiamo avuto diverse discussioni con Leon, con tutte le parti coinvolte. Si sente estremamente a suo agio in questo club e con la squadra, e ha quindi deciso di rimanere. Leon ha giocato ad altissimo livello negli ultimi anni ed è un giocatore della nazionale tedesca, quindi non sorprende che ci siano state richieste concrete da parte di altri club. Lui ha già affrontato la situazione, ma qui si sente molto a suo agio. Percepisce l’energia, l’atmosfera e la forte direzione che il club sta prendendo, e vuole continuare a farne parte come figura importante per la nostra squadra. Abbiamo avuto colloqui aperti, anche con Leon personalmente. Tutti sanno che il suo contratto scade in estate. In questi colloqui, abbiamo discusso apertamente del suo futuro. Ora posso dire che il periodo di Leon Goretzka al Bayern Monaco giungerà al termine in estate. Leon è con noi da otto anni e ha avuto un enorme successo ed è stato forte, sia come giocatore che come persona. Ma non è ancora finita. Resterà con noi per i prossimi mesi con l’obiettivo di raggiungere grandi traguardi. Non vediamo l’ora di trascorrere i prossimi mesi con lui”.

Foto: Sito Bayern