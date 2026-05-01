Freund (ds Bayern): “Il rinnovo di Neuer? Ovviamente stiamo parlando. Uno come Manu definisce un’epoca”

01/05/2026 | 15:30:40

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Heidenheim. Queste le sue parole:

“Il contratto di Neuer? Ovviamente ci stiamo parlando. La stagione non finisce presto, quindi ci stiamo confrontando. Sono conversazioni positive. Non si protrarranno all’infinito. Il gruppo di portieri? Quando arrivi qui da giovane portiere come Jonas Urbig e hai l’opportunità di lavorare con questo gruppo di portieri, è qualcosa di speciale. La cosa straordinaria è il modo in cui si trattano a vicenda. Si percepisce un’ottima atmosfera. Manu trasmette la sua esperienza e offre prestazioni eccellenti. Jonas ne trae beneficio. Tutti sanno che quando qualcuno come Manu definisce un’epoca, succedergli è una grande sfida”.

Foto: Sito Bayern