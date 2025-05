Freund (ds Bayern): “Dier lascerà il club, ce lo ha già comunicato”

02/05/2025 | 11:20:28

Eric Dier saluterà il Bayern Monaco. Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del club bavarese, Christoph Freund, ne ha così parlato: “Abbiamo avuto colloqui con Eric nelle ultime settimane, ci ha comunicato che lascerà il club. Spero possa chiudere con un titolo. C’era l’opzione di un biennale, ma forse altrove potrà firmare un contratto più lungo. Non è stata una decisione semplice per lui”.

Foto: Instagram Dier