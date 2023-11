Freund (ds Bayern): “Cerchiamo un centrale, un terzino destro e un centrocampista”

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato delle possibili mosse del club tedesco in vista della sessione di mercato invernale: “Stiamo valutando le possibilità, ma le sessioni invernali non sono mai semplici da affrontare“, ha detto a Sport Bild: “Stiamo comunque discutendo delle varie opzioni, perché abbiamo obiettivi ambiziosi sia in campionato che in Champions League. Se riuscissimo a prendere un terzino destro potremmo liberare Laimer per il centrocampo. Non voglio dare certezze, ma ci stiamo concentrando su un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista centrale”.

Foto: Sito Bayern