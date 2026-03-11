Freuler: “Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Io alla Roma? Parliamo della partita e non di questi temi”

11/03/2026 | 15:55:40

Il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Vogliamo fare un percorso d’ora in poi dove vinceremo tutte le partite casalinghe. Da gennaio abbiamo fatto un periodo difficile tra infortuni e sfortune varie ed eravamo giù di morale dopo tante partite non vinte. Però dopo due anni possono capitare queste cose, l’importante è uscirne tutti insieme come abbiamo fatto da metà febbraio fino alla sconfitta con il Verona. Non siamo il Bayern Monaco che vince tutte le partite, questi alti e bassi possono capitare. Gasperini vorrebbe portarmi alla Roma? Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale. Parliamo della partita e non di questi temi”.

Foto: Instagram Bologna