Freuler: “Vittoria per i tifosi. Italiano ci sta dando il massimo, Bernardeschi gran giocatore”

23/02/2026 | 23:12:30

Freuler ha parlato a DAZN dopo la vittoria sull’Udinese: “Ci tenevamo molto al successo in casa, venivamo da un periodo difficile qui e i tifosi ci hanno sempre sostenuto, dandoci una grande mano. Questa vittoria è per loro. Italiano mette sempre tutto, non dà mai il 90% ma sempre il 100%. Ci teneva molto a questa vittoria e la merita. Lui è un gran giocatore, ha giocato alla Juventus, non posso dire nulla”.

Foto: Instagram Bologna