Freuler: “Vittoria importante che ci dà fiducia in vista dell’Aston Villa. Andremo lì senza timori”

12/04/2026 | 21:56:59

Remo Freuler, centrocampista del Bologna che ha aperto le marcature nel 2-0 sul Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sui Salentini, proiettandosi in vista del ritorno di Europa League con l’Aston Villa, dopo il 3-1 all’andata: “Quello che succede succede, prima era 50-50 e ora andremo lì con due gol di svantaggio, senza timori. Dobbiamo andare lì e fare il nostro calcio”.

Sulla vittoria: “Importante, per tenere ancora aperte delle chance europee, anche se non è facile. Però dobbiamo provarci perché mancano ancora alcune gare”.

Foto: X Bologna