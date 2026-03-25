Freuler: “Spero che l’Italia si qualifichi per il Mondiale. Futuro? Il contratto con il Bologna è in scadenza…”

26/03/2026 | 00:04:55

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, dal ritiro della Nazionale svizzera ha parlato delle qualificazioni al Mondiale: “In tanti giochiamo in Italia, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene lì. Lo spareggio? Spero che l’Italia ce la faccia. Gioco nel loro Paese e sarebbe importante per tutto il movimento” Sul suo futuro “Il mio contratto a Bologna è in scadenza, vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram Svizzera