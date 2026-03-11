Freuler: “So a memoria come gioca Gasperini, sono contento di vederlo domani”

11/03/2026 | 16:30:29

Il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“So a memoria come gioca Gasperini, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa e sono contento di vederlo domani. Cosa significa affrontare in Europa una squadra del nostro stesso campionato? Dipende dall’avversario. Abbiamo pescato la Roma che è forte forte, e con tutto il rispetto è più difficile giocare contro di loro che con il Genk. Il rapporto tra me e Gasperini? Mi viene in mente il ballo post-partita dopo lo Shakhtar Donetsk, quando ci siamo qualificati agli ottavi di Champions. Quella gioia mi è rimasta, così come il rapporto super dentro e fuori dal campo”.

Foto: Instagram Bologna