Freuler saluta il Bologna: “Abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile”

16/08/2026 | 21:30:48

Remo Freuler saluta il Bologna sui social: “Adesso è arrivato il momento di salutarci. Sono arrivato qui 3 anni fa con l’aspettativa di fare bene con il Bologna FC. Invece, insieme, siamo riusciti a fare qualcosa che forse non avremmo mai immaginato. Abbiamo giocato in Champions League, in Europa League e, alla fine, ho vinto anche il mio primo trofeo: la Coppa Italia. Sono emozioni che porterò per sempre nel cuore. Grazie ai miei compagni, che in questi anni sono diventati come una famiglia per me. Grazie a tutto lo staff del Bologna FC, a tutti i dirigenti, al Presidente Saputo e a tutta la famiglia Saputo. Ho dato tanto a questa città, ma la città mi ha restituito ancora di più. Voglio ringraziare tutti i tifosi per questi tre anni, per avermi spinto oltre i miei limiti e per avermi fatto sentire parte di questa famiglia. Grazie anche a tutte le persone che ho conosciuto a Bologna. Una città meravigliosa che porterò sempre con me. Vi saluto con un grande abbraccio. Grazie Bologna. Grazie di tutto”.

Foto: Instagram Bologna