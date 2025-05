Freuler risponde a Thuram: Bologna-Juve finisce 1-1. Quattro squadre in un punto per il quarto posto

04/05/2025 | 22:43:36

Termina 1-1 la sfida Champions tra Bologna e Juventus. Un gol per tempo al Dall’Ara che non cambia molto nella corsa Champions. Juventus in vantaggio all’8′ con Khephren Thuram, ma un po’ di colpa è di Skorupski che non riesce a trattenere la botta centrale del centrocampista francese. E’ 1-0 Juve. Bologna che non si scoraggia e attacca. Al 25′ prova il Bologna. Orsolini direttamente da calcio d’angolo impegna Di Gregorio. Alla mezz’ora, si allacciano McKennie e Freuler in area di rigore della Juve, per l’arbitro Doveri è tutto ok. Ma ci sono lamentele pesanti dei giocatori del Bologna. Felsinei che protestano ancora al 36′. Questa volta per un presunto tocco di mano di Savona. Orsolini richiama l’attenzione dell’arbitro ma nulla di fatto. Si va all’intervallo con la Juve avanti 1-0 al Dall’Ara tra i fischi del pubblico contro l’arbitro.

Nella ripresa subito emozioni. Al 51′ al primo vero tiro in porta, i padroni di casa trovano il pareggio con lo spunto di Cambiaghi, assist di testa di Dallinga e Freuler che conclude trovando anche la deviazione di Veiga. Risponde la Juve al 56′ con Nico Gonzalez. Bravo l’argentino a proteggere il pallone e a trovare la conclusione che però è centrale e bloccata da Skorupski. Prima occasione della Juve in questa ripresa. Juve che perde Cambiaso al 68′ per problemi muscolari, entra Alberto Costa. E il giovane portoghese ha una chance clamorosa poco dopo. Al 75′, incredibile azione della Juve con Kolo Muani che sguscia via e finisce a terra contrastato regolarmente da Lykogiannis, poi Alberto Costa che scivola e conclude trovando l’opposizione di Skorupski. Chance clamorosa per i bianconeri per tornare in vantaggio. Partita che si trascina fino al 90′. I minuti di recupero sono 6. Il Bologna sembra averne di più. Al 93′ doppia chance Cambiaghi-Ferguson che sfiorano il colpaccio. Finis e 1-1 a Bologna per una classifica clamorosa, a tre turni dalla fine. La Juve aggancia Lazio e Roma a 63, il Bologna è a 62. Più staccata la Fiorentina dopo il ko di stasera.

Foto: sito Bologna