Freuler: “Paghiamo cari gli errori, il terzo gol è stata una mazzata”

03/02/2026 | 23:38:41

Remo Freuler ha parlato a Sky dopo Bologna-Milan: “Eravamo messi bene in campo fino all’1-0. Paghiamo sempre caro gli errori che commettiamo, sta succedendo da più di un mese. Il Milan è fortissimo e ben messo in campo. Ma gli abbiamo regalato due gol. Il terzo gol è stato una mazzata ad inizio ripresa. Se sbaglia uno manca l’aiuto di un compagno. Dobbiamo migliorare subito su questo aspetto. Paghiamo carissimo gli errori”.

Foto: Instagram Freuler