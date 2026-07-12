Freuler: “Non ho capito perché il VAR debba rovinare le partite. Futuro in Serie A? Vedremo”

12/07/2026 | 18:10:47

Remo Freuler, ex centrocampista di Bologna e Atalanta, attualmente svincolato, giocatore della Svizzera, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inghilterra.

Le sue parole: “Dopo l’espulsione di Embolo è stata un’altra partita e non ho ancora capito perché il VAR deve sempre rovinare le partite. Abbiamo preso la partita in mano, anche nel secondo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo pareggiato ed eravamo lì per fare un grande colpo. Alla fine sì, il VAR ha rovinato il nostro percorso, purtroppo. Ti rivedremo in Serie A? Non lo so ancora, però adesso finito il Mondiale devo decidere il mio futuro”.

Foto: Instagram Freuler