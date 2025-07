Freuler: “Non ci poniamo obiettivi, vogliamo fare bene. Rinnovo? Ne parleremo”

23/07/2025 | 16:36:03

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato a Sky Sport dal ritiro del club.

Queste le sue parole: “Il ritiro sta andando bene, il ritiro è tosto, si lavora e si corre tanto”.

Immobile e Bernardeschi? “Si sono uniti velocemente al gruppo ma non era tanto difficile, abbiamo un bel gruppo”.

Negli occhi ancora la Coppa Italia vinta: “La volevamo tantissimo, sono anni che lavoriamo per un trofeo e finalmente è arrivato. Cervello e cuore, c’è stato un po’ di tutto dietro”.

Che Bologna sta nascendo? “Quando cambi allenatore non è facile, ognuno ha le sue idee. Averne uno che già conosci è sempre meglio”.

Quanto vi stuzzica la chance in Europa League? “Stanno facendo una rosa abbastanza larga, per poter giocare tutte le competizioni. Mi piace l’Europa League, due anni fa abbiamo visto l’Atalanta vincerla e siamo carichi per provarci”.

Pronto a rimanere ancora al Bologna? “Ho ancora un anno di contratto e non abbiamo parlato di rinnovo. Vedremo cosa succederà”.

Quali sono i vostri obiettivi per la stagione? “Non abbiamo parlato di obiettivi, vogliamo continuare a stupire sia in campionato che in Europa. A fine agosto poi vedremo com’è la squadra e potremo parlare di obiettivi, ora è importante fare un bel lavoro”.

Foto: Instagram Freuler