Freuler: “Le assenze non devono essere alibi. Preferisco non parlare del caso Ucraina”

Intercettato dai microfoni di Sky all’arrivo allo stadio dell’Olympiacos, il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler ha parlato della sfida contro i greci: “Sarà una partita molto dura, l’atmosfera è molto calda. Il 2-1 dell’andata non ci protegge. Dobbiamo esser bravi e incisivi, palleggiare di più. La mancanza di attaccanti di ruolo non deve rappresentare un alibi, anche se ci mancano. I tifosi saranno per noi importanti e ci sosterranno in questa bolgia. Su Malinovskyi e l’Ucraina non dico nulla: preferisco non pronunciarmi nella politica”.

Foto: Twitter Atalanta