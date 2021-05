Freuler: “Lavoriamo da anni per vincere un trofeo, ce la metteremo tutta”

Conferenza stampa in casa Atalanta alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Juventus. Insieme al tecnico Gasperini ha parlato il centrocampista Remo Freuler.

Queste le sue parole: “Lavoriamo da anni per alzare un trofeo. Chi è favorito domani? Sono partite secche, non c’è un favorito. Se vogliono sentirsi loro per me va bene, ma vogliamo misurarci sul campo e dare il meglio”.

Sulla maglietta con CR7: “E’ un giochino che poi fa incazzare i tifosi sui social. Non siamo qua per prendere le maglie, vediamo se qualcuno vorrà la mia”.

Il non aver ancora vinto è uno stimolo in più? “Assolutamente, un trofeo è sempre un valore aggiunto. Sono carico, l’alzare un trofeo è un sogno per tutti fin da bambini”.

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa finale di coppa Italia? “Siamo cambiati tantissimo, abbiamo una rosa più forte e la consapevolezza di aver già giocato una finale. Siamo migliorati tanto, siamo sicuramente più forti”.

La presenza del pubblico? “E’ bello che ci siano i tifosi, mi sono mancati tantissimo e speriamo di dargli una soddisfazione”.

Già due gol contro la Juve, è uno stimolo in più: “No, non è uno stimolo in più. Domani è una finale, questo mi dà uno stimolo in più”.

Foto: Sito Atalanta