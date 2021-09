Freuler illude, il Villarreal ribalta, Gosens pareggia: 2-2 Atalanta

L’Atalanta parte con un buon pareggio fuori casa al Madrigal in casa del Villarreal campione uscente dell’Europa League. Finisce 2-2 con molte recriminazioni per i bergamaschi.

Ottimo inizio degli orobici che al 6′ sbloccano la gara con Gosens. Poi troppi errori per gli uomini di Gasperini che si fanno pareggiare al 39′ da Trigueros.

Villarreal che ribalta tutto nella ripresa al 73′ con Danjuma. Ma l’Atalanta non molla e Gosens all’83’ pareggia. I bergamaschi potrebbero anche vincerla visto che i padroni di casa restano in 10 per il doppio giallo a Coquelin ma finisce 2-2. Comunque un buon esordio per i nerazzurri.

Foto: Twitter Atalanta