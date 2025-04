Freuler: “A Roma per vincere. Non partiamo sconfitti contro il Milan”

Remo Freuler, capitano del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della gara contro l’Empoli che qualifica gli emiliani in finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Non c’è un segreto, ce ne sono tanti: giochiamo un bel calcio, Italiano ha portato qualcosa di nuovo. Stiamo correndo ma non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo restare concentrati. La finale è sempre difficile, ce la giocheremo 50 e 50, andremo a Roma per vincere, di certo non partiamo battuti contro il Milan”.

Foto: Instagram Freuler