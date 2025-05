Freuler: “A Bologna sto benissimo. Rinnovo? C’è tempo”

09/05/2025 | 11:09:23

Il centrocampista del Bologna Remo Freuler ha parlato a La Gazzetta dello sport del momento della squadra, coinvolta in zona Champions League: “Qui a Bologna ho scoperto lo stare bene: ho trovato tutto quello che mi serve per giocare al top, stiamo vivendo cose bellissime. Bologna è stata la scelta giusta. Se rinnoverò il contratto in scadenza nel 2026? C’è tempo, ma sicuramente io e la mia famiglia qui stiamo non bene, ma benissimo”.

FOTO: Instagram Bologna