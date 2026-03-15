Frendrup: “Abbiamo fatto una partita unita. Il gol di Vitinha? Incredibile. Sono molto contento per lui”

15/03/2026 | 16:10:10

Il centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Siamo felici, oggi era una partita fondamentale e difficile da giocare, contro una squadra forte. Abbiamo fatto una partita unita, lavorando duramente assieme, stando compatti e vincendola con la qualità individuale. Cosa vedo in De Rossi? Ci dà coraggio in quello che dobbiamo fare ed è molto bravo nei dettagli e nel prepararci sulle cose che ci aspettano in partita. Il gol di Vitinha? Un gol incredibile. Sono molto, molto contento per lui”.

Foto: Instagram Genoa