Frena anche l’Inter, Conte sbatte contro il Parma. È 2-2 a San Siro

Dopo la Juve frena anche l’Inter, precisamente a San Siro contro il Parma. I nerazzurri passano in vantaggio al 23′ con Candreva, ma poco dopo l’ex Karamoh pareggia e e Gervinho firma l’1-2 ducale. In avvio di ripresa, tra le polemiche, Lukaku pareggia i conti. Nel finale arrembaggio nerazzurro, ma il risultato non cambia. Classifica invariata in vetta, Conte resta a meno uno della Juve. La formazione di D’Aversa sale a quota 13 agganciando la Roma.

Venerdì 25 ottobre

ore 20.45 Verona-Sassuolo 0-1 (Djuricic)

Sabato 26 ottobre

ore 15.00 Lecce-Juventus 1-1 (Mancosu – Dybala)

ore 18.00 Inter-Parma 2-2 (Candreva, Lukaku – Karamoh, Gervinho)

ore 20.45 Genoa-Brescia

Domenica 27 ottobre

ore 12.30 Bologna-Sampdoria

ore 15.00 Spal-Napoli

ore 15.00 Torino-Cagliari

ore 15.00 Atalanta-Udinese

ore 18.00 Roma-Milan

ore 20.45 Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA: Juventus 23; Inter 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma, Parma 13; Lazio, Fiorentina 12; Torino, Udinese, Milan 10; Verona, Bologna, Sassuolo 9; Lecce 8; Brescia 7; Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 4.

Foto: Serie A Twitter