Freddy Rincon non ce l’ha fatta: l’ex centrocampista ci ha lasciato

Determinati articoli sono sempre dolorosi. Freddy Rincon, ex centrocampista del Napoli e della Nazionale colombiana, vittima di un gravissimo incidente qualche giorno fa, non ce l’ha fatta. Il sodalizio partenopeo, attraverso i propri canali social, ha espresso il proprio cordoglio: “La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95“.

Foto: Wikipedia