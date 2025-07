Fredberg (Ceo Sampdoria): “Non faremo rivoluzioni. Mercato? Sui giocatori a pari livello opteremo per gli italiani”

21/07/2025 | 18:10:20

Jesper Fredberg, nuovo CEO dell’area football della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi dei blucerchiati: “Negli ultimi anni sono stati fatti grandi investimenti, ma non sempre i risultati hanno rispettato le attese. Ora vogliamo muoverci con attenzione: il budget c’è, ma saremo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. Abbiamo già una lista di giocatori sotto osservazione. Stiamo lavorando per dare identità al gruppo e consolidare una base stabile. I nuovi arrivi? Arriveranno il prima possibile, ma non faremo scelte affrettate: è essenziale scegliere i profili giusti, anche se ciò comporta attendere un po’ di più. Valuteremo ogni profilo, senza preclusioni legate alla nazionalità. Se ci saranno due giocatori di pari livello, opteremo per l’italiano, anche per una questione di integrazione. Ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: trovare i più adatti al nostro progetto. Non vogliamo fare rivoluzioni”.

foto: x sampdoria