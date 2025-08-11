Frattura del perone per Isco: “Un osso può rompersi, ma la voglia di tornare in campo non passerà”

11/08/2025 | 20:55:35

Isco, stella del Betis Siviglia, ha subito un grave infortunio, rimediandosi la frattura del perone che lo terrà fuori gioco per diversi mesi. L’ex Real Madrid ha postato un pensiero personale sui social due giorni dopo aver subito il grave infortunio, scrivendo di suo pugno queste parole: “Un osso può rompersi, ma il mio atteggiamento, la mia forza e la mia voglia di tornare non si romperanno mai. Grazie di cuore per i vostri messaggi di sostegno e per l’affetto, mi sento un privilegiato”.

Foto: Instagram Isco