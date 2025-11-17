Frattesi: “Umiliazione con la Norvegia? Non sono d’accordo. Non ci hanno preso a pallonate”

17/11/2025 | 11:22:50

Davide Frattesi, centrocampista dell’ Inter e della Nazionale, ha parlato in mixed zone dopo il ko contro la Norvegia.

Queste le sue parole: “Spiegare un 4-1 è difficile, ma non è che ci hanno preso a pallonate”, ha riconosciuto Frattesi. “Questo è quello che è arrivato a me in campo. Umiliazione no, credo che abbiano certificato il fatto di aver meritato il passaggio del turno diretto al Mondiale. Per me è stato più quello, umiliazione è un po’ esagerato”. Ora gli Azzurri affronteranno i playoff di marzo, in attesa di scoprire la sfidante delle semifinali: “Dovremo essere pure fortunati a giocare la seconda partita in casa dopo aver vinto la prima perché chiaramente bisogna passarla. Dovremo cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili a quell’ appuntamento perché non possiamo davvero sbagliare”.

Foto: Instagram personale