Frattesi scherza dopo l’operazione: “Gli ho chiesto di mettermi a posto anche i piedi”

10/07/2025 | 16:24:40

Davide Frattesi in giornata è stato operato di Sports Hernia bilaterale, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Come ha riportato il sito nerazzurro, l’intervento è riuscito perfettamente. Frattesi dovrà stare fermo circa un mese, ma non ha perso il buon umore, visto che appare sorridente e scherzoso e ha scritto sui social: “Gli ho ho chiesto di mettere a posto pure i piedi, ma non c’è stato niente da fa”, postando una storia su Instagram direttamente dal lettino dell’ospedale.

Foto: Instagram Frattesi