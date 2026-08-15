Frattesi saluta l’Inter: “Forse non eravamo destinati a stare insieme, sarò sempre il vostro primo tifoso”

15/08/2026 | 15:24:36

Davide Frattesi ha salutato così l’Inter intervenendo in un post su Instagram: “E’ vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi , ma in quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San Siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo e’ il mio eh”.

foto instagram frattesi