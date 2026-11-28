Frattesi: “Rendimento impensabile, vogliamo attaccare sempre. Derby? C’è un’altra partita prima”

28/11/2026 | 20:23:50

Le parole di Davide Frattesi a Dazn: “Questo nostro inizio va oltre le più rosee aspettative rispetto all’inizio, la gara col Mantova aveva scoraggiato tutti. Ma la forza di questa squadra è aver creato un gruppo forte dall’inizio, ci siamo ripresi poi le vittorie aiutano a vincere perché portano entusiasmo e voglia di lavorare. Non ce lo saremmo mai immaginato, ma non ci vogliamo fermare. Mi è stata insegnata la disciplina del lavoro e del sacrificio, provo a essere da esempio come lo sono stati per me giocatori del passato che stimo per cultura mentalità del lavoro importante, che a questi livelli fa una grande parte del giocatore. Non abbiamo la struttura per abbassarci e non ne siamo capaci, non è una cosa che proviamo in allenamento. Anche nel torneino si va tutti all’attacco, forse è più bello in questo modo. Il derby? Non iniziamo per favore, ne manca una. Potete immaginare come sia qua. Ce n’è una prima,per cancellare il -5 al derby bisogna vincere la prossima. Non si scappa”.

foto x lazio