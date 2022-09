Frattesi: “Non vedevo Scamacca da due mesi, mi è mancato. Inghilterra? Gara difficile, come all’andata”

Anche Davide Frattesi è intervenuto ai canali ufficiali della Nazionale a due giorni dalla sfida di Nations League contro l’Inghilterra. Ecco le sue parole, a partire dall’incontro con Scamacca: “Mi è mancato tanto, due lunghissimi mesi… E’ stato un po’ strano restare lontani, vivevamo praticamente insieme. Perché vivevamo insieme? Siamo tornati dalle vacanze invernali e siamo risultati positivi al Covid-19. Abbiamo cambiato casa e rimanendo 10 giorni chiusi insieme abbiamo capito che ci trovavamo bene. Quindi, anche dopo esser guariti, abbiamo deciso di restare a casa insieme fino alla fine della stagione”.

E ancora: “Ci siamo conosciuti presto, a 5-6 anni. Lui ogni tanto veniva a casa mia prima delle partite, poi l’amicizia si è consolidata con gli anni. Arrivare in Nazionale? È stato un percorso bellissimo… Ogni tanto ce lo dicevamo ma più per scherzare. Siamo qui e siamo contenti di esserlo”.

Poi sulla gara contro l’Inghilterra: “Per me quella di giugno fu la prima esperienza, la cosa bella delle nazionali è confrontarsi con altre realtà. Sarà una partita difficile come lo fu all’andata, sarà fondamentale la spinta del pubblico perché sarà sicuramente una gara difficile. Vertice basso o mezzala? Mi trovo meglio a giocare in un centrocampo a tre, sicuramente”.

Foto: Frattesi Instagram