Frattesi: “L’Inter è stato il primo top club a credere in me, è bello stare qui”

25/03/2026 | 16:15:28

Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, ha parlato ai canali ufficiali del club al format Wheel Talks. Queste le sue parole:

“Cosa significa per me l’Inter? Per quanto mi riguarda è stato il top club che per primo ha creduto in me e mi ha voluto a tutti i costi. E che io ho voluto a tutti i costi. Sicuramente è stata una bella storia, ci siamo tolti grandi soddisfazioni e spero di poter dare ancora un contributo importante perché è bello stare qui”.

Foto: X Inter