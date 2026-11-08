Frattesi illude la Lazio, un autogol di Pedraza dà respiro al Napoli: 1-1 al Maradona

08/11/2026 | 14:27:10

Napoli e Lazio chiudono sull’1-1 una partita combattuta. Nel primo tempo sono i biancocelesti a trovare il vantaggio grazie a Frattesi, che porta avanti la squadra di Gattuso. Il Napoli prova a reagire, cercando di aumentare la pressione e di trovare gli spazi per ristabilire la parità, ma si va all’intervallo con la Lazio avanti nel punteggio. Nella ripresa arriva il pareggio degli azzurri: Pedraza è sfortunato e devia il pallone nella propria porta, firmando l’autogol dell’1-1. Il Napoli prende fiducia e prova a completare la rimonta, andando vicino al gol del vantaggio con De Bruyne, che sfiora la rete del 2-1. La Lazio cerca di contenere la pressione degli avversari e di ripartire, mentre gli azzurri continuano a spingere alla ricerca del gol decisivo. Il risultato, però, non cambia: al termine dei novanta minuti è 1-1.

Foto: x Lazio