Frattesi: “I miei inserimenti? Da piccolo facevo l’attaccante. Con Nuno ogni tanto ci guardiamo e ci facciamo dei segnali per dare soluzioni”

25/09/2026 | 22:25:56

Il centrocampista della Lazio, Davide Frattesi, ha concesso un’intervista a DAZN. Queste le sue parole:

“I miei inserimenti? Io da piccolo facevo l’attaccante, pensavo sempre positivo e questa cosa mi è rimasta. Ogni volta che vedo un uno contro uno o un passaggio che potrebbe portare a un cross inizio a fare una corsettina non tanto forte. Poi mentre lui sta per fare l’ultimo passo provo a vedere bene dove sono i difensori e da lì andare a prendermi lo spazio. Ma questo dipende anche dai movimenti dei compagni: per esempio a Udine non ricordo chi è rimasto con i difensori: il difensore dell’Udinese si è staccato e per me si è aperto lo spazio in cui andare ad attaccare. Col Genoa stessa cosa, poi bisogna anche sia bravo chi fa il cross. Non è facile. Con Nuno ogni tanto ci guardiamo e ci facciamo segnali con le braccia per dare soluzioni. Non è facile colpire in corsa, arrivi veloce e devi essere svelto con i piedi per arrivare a colpire bene la palla. Appena capisci che ti arriva dal passo lungo devi passare a uno velocissimo per arrivare a colpire”.

Foto: X Lazio