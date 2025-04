Frattesi: “Gol per la nonna? Ci tenevo tanto. Ieri servivano i sonniferi per dormire”

Davide Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV dopo la notte magica con gol decisivo in casa del Bayern. “Ho passato un periodo non bello, il gol da dedicare alla nonna? Ci tenevo tanto. Guardare la partita da fuori è più faticoso che giocate perché da fuori la vivi tre volte in più e le emozioni aumentano. Servivano 3-4 sonniferi per dormire”.

Foto: sito Inter