Frattesi e il Newcastle: una fantasia di fine mercato

29/08/2025 | 23:50:05

Davide Frattesi è stato accostato al Newcastle, ma si tratta di una delle classiche fantasie di fine mercato. Esattamente come quella storia della scorsa estate quando Buongiorno era stato accostato all’Inter per poche ore, eppure tutto il mondo sapeva che il difensore sarebbe andato al Napoli. Si tratta di una di quelle storie alla ricerca di clic facile, abbastanza facili da stanare. Non è un problema di formula dell’offerta, la cosa da spiegare è semplice anche per i bambini di cinque anni: a tre giorni (scarsi) dalla fine del mercato l’Inter non ha intenzione di discutere il futuro di Frattesi.

Foto: sito Inter