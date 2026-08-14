Frattesi è arrivato a Roma, pronto per le visite con la Lazio

14/08/2026 | 18:30:23

Inizia la nuova avventura di Davide Frattesi, con tanto di arrivo in ritardo nella Capitale, l’ormai ex centrocampista dell’Inter è sbarcato a Roma dopo i colpi di scena della mattinata e la telefonata Marotta-Lotito che ha sbloccato un affare che in realtà affonda radici già nello scorso gennaio. L’obbligo diventerà diritto, il prestito oneroso non sarà più di un milione ma di 4 o 5, il riscatto di circa 10 e tutto il resto invariato. Il diritto diventa un obbligo morale, l’arrivo del centrocampista è slittato di qualche ora ma alla fine è stato tutto fatto.

foto sportitalia