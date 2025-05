Frattesi: “Contro il Barcellona stavo per svenire. Acerbi? Ha segnato un gol irripetibile”

28/05/2025 | 17:15:02

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato a UEFA.TV, a tre giorni dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Queste le sue parole, ricordando la semifinale contro il Barcellona: “Diciamo che non è stata una partita per i deboli di cuore. E posso confermarlo perché stavo per svenire dopo il gol. In generale, mi sono sentito come se stessi per svenire per tutta la partita perché abbiamo segnato due gol, poi loro sono tornati in vantaggio”.