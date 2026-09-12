Frattesi contro Cisse, il primo scontro tra Amorim e Gattuso e una notte in vetta: cosa può dirci Lazio-Milan

12/09/2026 | 13:20:27

La Lazio di Gattuso contro il Milan di Amorim, per la prima volta i due allenatori si troveranno davanti in scontri ufficiali. Tre vittorie su tre per i biancocelesti, che non vogliono smettere di sognare sul più bello e ci sarà Frattesi, ormai laziale ma con il cuore rimasto sotto sotto tinto di nerazzurro come dimostrano le sue apparizioni sui social sotto i post degli ex compagni, che proverà a piegare i rossoneri dopo una partenza super. Amorim rilancia Cisse dal primo minuto, il talento azzurro è in odor di Nazionale e un’altra grande gara potrebbe spalancargli le porte di Coverciano. E poi c’è la possibilità di vivere una notte in vetta alla classifica in solitaria, a Gattuso basterebbe un punto in attesa delle altre sfide, il Milan dopo il pari con la Juve ha bisogno di tre punti per tornare ad assaggiare il sapore della cima.

foto x lazio