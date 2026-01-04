Frattesi, conferme sull’assalto Galatasaray

04/01/2026 | 12:10:52

Davide Frattesi non è incedibile, ci sono conferme sull’assalto Galatasaray raccontato nei dettagli tra ieri e stamattina da diverse fonti turche, compresa Fanatik. Il Galatasaray, che ha cercato anche Noa Lang fin qui senza grossi riscontri ma situazione da seguire, ha intenzione di investire una cifra superiore ai 30 milioni con l’avallo del diretto interessato. La pista Juventus non si è mai scaldata, il centrocampista vuole giocare di più essendo ormai scivolato in fondo alle gerarchie di Chivu. Nei prossimi giorni previsti nuovi aggiornamenti tra le parti per arrivare a una soluzione: la trattativa può entrare nel vivo a determinate condizioni, l’Inter ha mostrato apertura.

Foto: Instagram personale