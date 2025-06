Frattesi conferma: “Torno in Italia. Ho un problema dalla gara contro il Barcellona”

29/06/2025 | 23:17:04

Davide Frattesi sui social conferma come il suo Mondiale per Club sia finito. Il centrocampista della Nazionale ha reso noto come tornerà in Italia per svolgere degli esami.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! Ci vediamo presto, e Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni”.

Foto: Instagram Frattesi