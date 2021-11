Frattesi ci sarà con il Milan: accolto il ricorso del Sassuolo e squalifica annullata

Davide Frattesi ci sarà contro il Milan. Accolto il ricorso del Sassuolo e squalifica annullata per il centrocampista: “Nell’udienza fissata il 27 novembre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo, con procedimento d’urgenza, numero 105/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio in data 23.11.2021 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Davide Frattesi su segnalazione della Procura Federale ex art. 61, comma 3 C.G.S. in relazione alla gara Sassuolo/Cagliari del 21.11.2021 – udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale – ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione infitta al calciatore Davide Frattesi. Dispone la comunicazione alle parti con PEC”.

FOTO: Twitter Sassuolo