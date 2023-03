Frattesi: “Ci becchiamo sempre, ma senza Dionisi non sarei in Serie A”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, ha così dopo la vittoria sulla Cremonese: “L’importante era confermarsi perché, comunque una stagione non dico che è facile, puoi essere una sorpresa, ma se non ti confermi… La parte difficile era questa stagione e per ora sta andando bene”. Infine sul tecnico neroverde Alessio Dionisi: “Noi ci becchiamo sempre, ma lo dico a tutti perché senza di lui non sarei né qua e nemmeno in Serie A probabilmente, non c’è neanche bisogno di dirglielo”.

Foto: Instagram Sassuolo