Frattesi: “C’era qualcosa che non andava. Ma l’abbiamo risolta. Siamo finalmente guariti”

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l‘Atalanta.

Queste le sue parole: “Possiamo dire che siamo guariti. Dopo il Milan non ci siamo sbilanciati perché una rondine non fa primavera, ma ci volevano un paio di risultati importanti per dire che siamo guariti. È cambiato l’atteggiamento, è una cosa fondamentale. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, qualcosa non andava e l’abbiamo risolto. La qualità c’è sempre stata, anche nei momenti più difficili ed è la cosa più importante”

Sui nuovi: “Sicuramente, sono ragazzi che conoscevo. Sono bravi ragazzi, con la testa sulle spalle ed è la cosa più importante”.

Zortea qualche segreto l’ha svelato? “L’abbiamo preso apposta. Qualcosa ci ha detto”.

Resti il capocannoniere della squadra: “Servirebbe qualche assist perché sono ancora a zero. Magari metto da parte qualche gol e comincio a fare un paio di assist”.

Foto: Instagram personale