Frattesi: “Arrivare primi non è il nostro obiettivo, ma finché siamo lì mai dire mai”

27/10/2026 | 18:24:32

Davide Frattesi, a minuti dalla sfida contro il Sassuolo, ha toccato il tema Scudetto ai microfoni di Lazio Style Radio: “La pressione è bella in generale, vuol dire che ci stiamo facendo vedere e ci stiamo giocando qualcosa. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro campionato perché non è sicuramente il nostro obiettivo arrivare primi, quello lo lasciamo alle altre squadre. Però finché siamo lì ha senso continuare a crederci perché nella vita mai dire mai”.

Foto: X Lazio