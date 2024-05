Frattesi-Arnautovic-Buchanan-Lautaro-Thuram, manita Inter in casa del Frosinone

L’Inter travolge il Frosinone: 5-0 allo Stirpe. La gara si sblocca al 19′ e a passare in vantaggio sono gli ospiti: . La risposta del Frosinone arriva al 26′ con una grande conclusione dalla distanza di Brescianini che costringe Sommer a un intervento prodigioso per mantenere la rete inviolata. Al 40′ è ancora il Frosinone a rendersi pericoloso: Cheddira gestisce il pallone in area, si gira e lascia andare un grande tiro che si stampa un destro secco contro la traversa. Nella ripresa il Frosinone prova a reagire, ma è l’Inter a dilagare con le reti di Marko Arnautovic, il primo gol italiano di Tajon Buchanan e il ritorno di Lautaro Martinez, che non segnava dal 28 febbraio e firma la rete numero 100 nell’incredibile stagione dei ragazzi di Simone Inzaghi. Che non si fermano qui, perché il pokerissimo di Marcus Thuram porta la squadra vincitrice del campionato a quota 101 reti stagionali

Foto: Instagram Inter