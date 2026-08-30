Frattesi: “Amavo con tutto il mio cuore l’Inter. Volevo prendermi delle responsabilità”

30/08/2026 | 23:18:12

Davide Frattesi ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: “Alla fine sono andato via dall’Inter che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore perché desideravo prendermi delle responsabilità che non avevo e sentivo di essermi pronto il peso di una situazione sulle spalle e sono venuti qui appositamente. A 26 anni bisogna prendersi delle responsabilità e se hai carattere devi dimostrare di saperlo usare”.

foto x lazio