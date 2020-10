Fratelli rivali: ecco quante volte sono andati a segno nella stessa partita

“Fratelli Rivali”, come recitava il titolo di uno dei western più famosi di Hollywood, reso celebre anche dalla colonna sonora firmata dal leggendario Elvis Presley. Potrebbe essere anche il titolo del pomeriggio di Serie A appena trascorso, con protagonisti assoluti i fratelli Insigne.

Roberto e Lorenzo, infatti, sono andati a segno nella stessa partita. Prima l’attaccante del Benevento, poi quello del Napoli. Un po’ più contento alla fine Lorenzo, se non altro per il risultato finale che ha premiato gli azzurri. Ma siamo sicuri che questo giorno rimarrà un ricordo speciale anche per Roberto, perchè ha messo a segno la prima rete in Serie A della, ma anche per il momento particolarissimo scelto, sotto gli occhi del fratello più esperto.

Non è la prima volta, però, che si verifica una situazione simile. Il precedente risale appena a due stagioni fa, con protagonisti Matteo e Federico Ricci. Di mezzo c’è casualmente sempre il Benevento, squadra per cui ha messo ha referto un gol Federico. Mentre Matteo ha risposto al parente rivale con la maglia dello Spezia, che alla fine vinse con il risultato di 3-1.

Fuori dallo Stivale, Jordan e Andrè Ayew sono i veri e propri specialisti della categoria. I fratelli ghanesi hanno segnato nella stessa partita, con squadre avversarie, per ben due volte e in due campionati diversi: in Premier League, nel corso di Aston Villa-Swansea 1-2, ma anche in Ligue 1 in un Marsiglia-Lorient 5-3. Entrambe le occasioni risalgono casualmente al 2015, un anno da ricordare per i figli di Abedi Ayew Pelè.

Foto: Twitter Napoli