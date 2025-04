Frasi blasfeme, Lautaro patteggia: 5000 euro di multa

Parola fine sulla vicenda Lautaro Martinez, lo ha reso noto la FIGC con un comunicato. L’episodio di riferisce a Juventus-Inter dello scorso 16 febbraio quando l’attaccante “ha pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”. Il comunicato rende noto che “il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5000 euro”.

Foto: Instagram Lautaro