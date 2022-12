Henk Fraser non è più ‘allenatore dell’Utrecht. Si è dimesso perché durante il ritiro degli olandesi in Spagna ha afferrato per il collo l’ex Napoli Younes. Ecco le sue parole: “Ho danneggiato la società. Ecco perché ho deciso di dimettermi, non mi riconosco nelle mie azioni. Non mi era mai successo e non va bene, nè per me nè per il club“. Foto: younes twitter napoli