Frase criptica di Amrabat sui social: “Vai adesso. Il futuro non te lo promette nessuno”. La Fiorentina non lo cede

Il futuro prossimo di Sofyan Amrabat si chiama Fiorentina. Il giocatore, dopo un grande Mondiale, pensava di poter partire a gennaio. Adesso il regista marocchino ha pubblicato una frase ambigua nelle stories di Instagram: “Vai adesso. Il futuro non te lo promette nessuno”.

Frasi sibilline, ma come raccontato, la Fiorentina non lo cederà oggi. La Fiorentina sta mantenendo la linea attuata anche per Nico Gonzalez, non intende privarsi dei due gioielli a prescindere dalla valutazione che viene fatta. Il discorso eventualmente sara rinviato alla prossima estate.

Foto: twitter Fiorentina