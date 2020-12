Frappart, l’arbitro di Juve-Dinamo Kiev, e quando Klopp disse: ”Avessimo fatto come lei…”

Stéphanie Frappart debutterà domani in Champions League, arbitrando Juventus-Dinamo Kiev. Frappart il primo fischietto donna a dirigere un incontro nella principale competizione europea maschile, anche se ha già dimostrato di saper gestire molto bene la pressione. Il battesimo europeo della 36enne direttrice di gara francese è avvenuto infatti in una cornice prestigiosa il 14 agosto 2019, quando ha arbitrato la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea a Istanbul. In quell’occasione le arrivarono molti elogi, tra cui di Jurgen Klopp: “Ho detto ai miei che se avessimo giocato come la terna arbitrale ha gestito il match, avremmo vinto 6-0”.

La partita però era finita 7-6 ai rigori e a caldo Klopp si era detto poco convinto del rigore concesso al Chelsea. Ma il suo portiere Adrián riconobbe di aver toccato, seppur lievemente, Abraham, attaccante dei Blues. Un mese prima Frappart aveva diretto la finale della Coppa del Mondo femminile, la gara tra Usa e Olanda.

Ma per Stéphanie Frappart, che ha comunque diretto già 99 incontri in Francia tra Ligue 2 e Ligue 1, non sarà il primo match di coppa della stagione: quest’anno ha già arbitrato tre partite di Europa League (Granada-Omonia Nicosia e Leicester-Zorya ai gironi; Djurgarden-Europa ai preliminari) e una di Nations League (Malta-Lettonia).

Non sappiamo come ha replicato alle critiche di Villas Boas, allenatore del Marsiglia che durante la sfida con il Lione le ha detto di non essere all’altezza. Conosciamo però la sferzante risposta che diede in una delle prime gare dirette nel calcio maschile (Dijon-Clermont Foot) a ottobre 2014: alla sciocca domanda di un calciatore che le chiedeva “Preferisce che la chiami madame o monsieur?”, Frappart replicò con prontezza: “Fai tu: a cosa pensi che somigli di più?”.

Foto: futboldesdefrancia.com